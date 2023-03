Choisir sa peinture - Privilégiez les carnets de couleurs papier ou en ligne

Peintre d'intérieur et d'extérieur Perpignan et Montpellier

Commençons parpour se mettre en appétit, avec des murs peints avec la finition satinée. Elle a pour avantage de donner un aspect plus lumineux à la pièce, d’être facile à appliquer, d’être résistante à l’humidité et lavable ce qui est important surtout pour une pièce dont les murs sont exposées à la vapeur et aux graisses.Passons, si vous le voulez bien, dansouselon que vous ayez l’habitude ou non d’y prendre votre repas. En fait il s’agit bien là de la pièce à vivre par excellence dans laquelle la décoration intérieure prend une dimension conviviale particulière et reflète souvent la personnalité de ses hôtes.Pour être à la hauteur de vos espérances, la peinture couleurs séjours eten finition mat amènera à votre pièce une ambiance chaleureuse. La salle à manger étant une zone particulièrement active, l’association de couleurs parmi les 28 teintes proposées par Kod couleursDe plus, comme son nom l’indique, cette peinture s’adapte parfaitement aux chambres pour une finition d’excellente qualité. Son haut pouvoir opacifiant et son rendu mat apportera le coté apaisant propice à la détente et au cocooning.Coté, pour une ambiance plus intimiste, la peinture Sign’nature offre un choix étendu d’inspirations de couleurs naturelles. Avec 2 niveaux de finitions nuancées - mat profond ou satin velours - déclinées autour de 192 teintes disponibles en en 2,5 l ou 0,5 l, cette peinture haut de gamme répond à vos exigences et amène une réelle touche d’élégance, quel que soit le syle que vous souhaitez apporter à votre pièce, minimaliste ou éloquent.n’est pas en reste avec notre peinture Kod couleurs murs et plafonds ecolabel velours, idéalement conçue pour les pièces d’eau. Robuste et lavable, elle donne aux murs un bel aspect velouté.